Università, D'Ascenzo: cresce richiesta di laureati in economia

Roma, 16 mag. - Nel mondo del lavoro cresce la richiesta di giovani laureati in economia. Lo ha affermato il preside della facoltà di economia dell'università La Sapienza, Fabrizio D'Ascenzo, alla cerimonia per il premio "Best in Class" dedicato ad alcuni dei migliori ex-studenti. "Anche gli ultimi dati parlano chiaro - secondo il preside - c'è sempre più richiesta di laureati in economia: le aziende chiedono come preparazione questa laurea".

"Sono molto soddisfatto - ha detto D'Ascenzo parlando dei premiati - di far vedere agli studenti come i nostri laureati si siano collocati così bene nel mondo lavorativo. Ci sono persone dal mondo delle imprese o dell'amministrazione pubblica, laureati alla Sapienza che hanno avuto successo. I ragazzi possono vedere che la laurea in economia è un buon biglietto da visita per presentarsi nel mondo del lavoro".