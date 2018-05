Di Maio: per contratto governo questione di ore, poi voto online

Roma, 16 mag. - Per la firma del contratto di governo è "questione di ore" e il testo sarà sottoposto a una consultazione online. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio.

"Questo week end - spiega - invito tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle a colorare l'Italia di giallo e riempire le piazze di gazebo e banchetti che informano i cittadini sui punti del contratto di governo che stiamo per stipulare. I materiali verranno forniti a tutti i gruppi locali non appena il contratto sarà ultimato. Informo anche tutti gli iscritti del Movimento, ai sensi dell'articolo 4 comma b dello Statuto del Movimento 5 Stelle, che nei prossimi giorni saranno chiamati a votare online su questo contratto di governo. La data e l'orario definitivi saranno comunicati non appena avremo il contratto ultimato, e credo che ormai sia questione di ore. E' il momento del coraggio. Non un passo indietro!", conclude.