Zuckerberg sarà all'Europarlamento per "dare chiarimenti"

Bruxelles, 16 mag. - Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, ha accettato l'invito del presidente dell'europarlamento Antonio Tajani a dare chiarimenti ai deputati europei in merito ai dati utilizzati dalla società Cambridge Analytica e al più presto volerà a Bruxelles per incontrare il rappresentante dell'Europarlamento. Lo ha detto il presidente dell'emiciclo di Strasburgo, secondo cui Zuckerberg sarà a Bruxelles probabilmente la settimana prossima.

La società britannica Cambridge Analytica ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump e per altri repubblicani: nel corso delle elezioni presidenziali del 2016 ha raccolto i dati di 87 milioni di iscritti a Facebook, usandoli per fare pubblicità politiche mirate a favore di Trump.