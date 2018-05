Federalberghi: bene turismo in programma governo, mossa vincente

Roma, 16 mag. - La Federalberghi "accoglie con entusiasmo il fatto che nel programma del governo 'in fieri' sia stata anticipata una grande attenzione per il turismo". Lo afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, parlando dell'ipotesi di programma istituzionale condiviso da M5S e Lega che darebbe centralità al settore turistico. "Qualsiasi governo - secondo Bocca - dovesse fare questa scelta sarà vincente. E per il settore ricettivo sarebbe un sogno che si realizza".

"Fin dallo scorso dicembre - spiega il presidente della Federalberghi - la federazione degli albergatori ha prodotto una piattaforma per la 18esima legislatura in cui sono state indicate con chiarezza alcune priorità. Tra queste spiccano la diminuzione della pressione fiscale (in primis ridurre le tasse sugli immobili, che gravano sulle imprese anche quando sono chiuse o semivuote), il sostegno agli investimenti (con il potenziamento del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive), lo sviluppo di nuovi servizi (riformando le regole anacronistiche che non consentono agli alberghi di ampliare l'offerta), un contrasto all'abusivismo dilagante (per garantire la sicurezza e tutelare turisti, cittadini, lavoratori, imprese ed erario), l'ammodernamento delle reti e delle infrastrutture (per far sì che tutto il nostro paese sia fruibile e accessibile)".

"Parliamo - sostiene Bocca - di un comparto che offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza italiana Si tratta di 171 miliardi di valore aggiunto, pari all'11,8% del Pil, più di 1,5 milioni di occupati, circa 39,1 miliardi di entrate valutarie e oltre 400 milioni di pernottamenti dei turisti. Il turismo lavora per l'Italia, recita il titolo del nostro manifesto. Non possiamo che sperare - conclude - che il governo che verrà sappia assecondare lo sviluppo del settore perchè tutto il paese possa trarne beneficio".