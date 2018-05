Wind Tre Business partner dell'Open d'Italia di Golf

Roma, 16 mag. - Wind Tre Business, il brand di Wind Tre che offre ad aziende, professionisti e pubblica amministrazione soluzioni di telefonia fissa e mobile, su Fibra e rete 4G, oltre che servizi digitali, è stato scelto come fornitore ufficiale del 75° Open d`Italia di Golf, il principale torneo golfistico maschile italiano.

Gli operatori, i tecnici e i rappresentanti dei media presenti all`Open, in programma al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (BS), dal 31 maggio al 3 giugno, potranno connettersi ai servizi dati dedicati allo staff e al media center, oltre che alla rete Internet, grazie alle soluzioni di Wind Tre Business progettate per l`evento e adatte a soddisfare al meglio le diverse esigenze di comunicazione. Nell`area del torneo, infatti, sarà disponibile la connessione in fibra alla velocità di circa 400Mbps, diffusa attraverso quattro main spot Wi- Fi. I servizi di rete 4G di Wind Tre, inoltre, garantiranno la continuità della connessione dati.

La connettività ultraveloce è uno dei punti di forza di Wind Tre Business, ed è inclusa nelle soluzioni 'OFFICE', in fibra fino a 1 Giga al secondo o con ADSL, per navigare in sicurezza e alla massima velocità. I pacchetti 'OFFICE' prevedono, inoltre, chiamate illimitate verso UE, USA, Canada e Svizzera. Wind Tre Business propone anche 'GigaShare', l'offerta mobile su rete 4G che permette di condividere il traffico dati tra diversi device (MYSHARE) o con i propri collaboratori (SMARTSHARE), e di connettersi ed effettuare telefonate in UE, USA e Svizzera.

Il brand offre anche soluzioni convergenti con 'OFFICESHARE', che unisce la velocità della Fibra alla possibilità di condividere il traffico dati in mobilità, e garantisce chiamate illimitate in Italia, Unione Europea, Stati Uniti e Svizzera. L`ampia gamma di proposte di Wind Tre Business si completa con soluzioni innovative come, ad esempio, i servizi per lo Smart Working o per la connettività IoT. Wind Tre Business, caratterizzato da relazione, fiducia e valore, mette a disposizione anche diversi touchpoint digitali, come il sito web windtrebusiness.it e l`app dedicata al self-caring.

La partnership con il 75° Open d`Italia di Golf conferma l`attenzione di Wind Tre Business per i temi legati allo sport, dopo l`avvio della recente campagna `Campioni nel Business`. Il nuovo format di comunicazione, infatti, è incentrato sui protagonisti dello sport che, dopo una carriera ad alti livelli, hanno avviato percorsi di Business confermando la loro leadership, supportati dalle soluzioni di Wind Tre.