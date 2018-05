Malan (Fi): M5s e Lega tutelino gli italiani

Roma, 16 mag. - "Non facciamo dello spread e del ribasso della borsa un feticcio. Ma, per rispetto agli italiani e ai loro risparmi, sarebbe opportuno che M5S e Lega chiarissero al più presto le loro posizioni sull`Europa e soprattutto sulle misure economiche previste. Le indiscrezioni emerse sul patto tra i due partiti non rassicurano affatto, ma preoccupano molto. In particolare, occorre capire da dove dovrebbero arrivare le decine di miliardi di nuove spese e minori tasse. Forse da nuovo debito? E chi si comprerà i nostri titoli e a quale interesse? Chi ormai ha già - almeno virtualmente - responsabilità di governo, deve sapere che anche dichiarazioni propagandistiche e bozze di programma pesano sulla credibilità dei nostri titoli di Stato e dunque sui risparmi degli italiani. Le parole possono costare molto care ai risparmiatori". E' quanto afferma il senatore di Forza Italia Lucio Malan.