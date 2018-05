Spagna, accademici: mai più una conferenza senza le donne

Madrid, 16 mag. - Una cinquantina di accademici maschi spagnoli hanno promesso che non prenderanno parte a nessuna tavola rotonda o conferenza senza la presenza di almeno una donna. Lo hanno annunciato in un manifesto denominato "No, senza le donne".

"I membri di questa lista promettono di non partecipare come speaker ad un evento accademico o ad una tavola rotonda di più di due speaker in cui non sia presente almeno una donna", recita il manifesto. Fra i firmatari del documento figurano analisti di molte università spagnole e straniere, la Banca mondiale e la Banca di Spagna. Più di altri 80 esperti hanno chiesto di essere inclusi nella lista, secondo l'account di Twitter del manifesto.

La Spagna sta attraversando un revival del movimento femminista che chiede sia fatto di più per garantire l'uguaglianza fra i sessi. Le donne spagnole hanno organizzato uno sciopero senza precedenti in difesa dei loro diritti in occasione dell'ultimo 8 marzo, festa della donna, e hanno manifestato in massa quel giorno nell'intero Paese.