Lavoro, Poletti: bene decreto per lavoratori imprese sequestrate

Roma, 16 mag. - Soddisfazione del ministro del lavoro Giuliano Poletti per l'approvazione in consiglio dei ministri delle norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate. "Sono davvero soddisfatto - afferma Poletti - per l'approvazione di questo provvedimento che, grazie a specifiche forme di ammortizzatori sociali, rafforza le tutele per i lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate alle organizzazioni mafiose, non coinvolti nè direttamente nè indirettamente nella gestione delle imprese stesse".

Il Cdm ha approvato infatti in via definitiva il decreto legislativo che attua la delega al governo sulla tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. "Le nuove norme - spiega il ministro - oltre che a tutelare i lavoratori servono anche a rendere più agevole e a salvaguardare la continuità dell'attività di queste imprese in forma legale, evitando il rischio di un fallimento che produrrebbe costi economici e sociali".