A Roma un convegno su dittatura del "politicamente corretto"

Roma, 16 mag. - "Il politicamente corretto assottiglia sempre più i nostri spazi di libertà. Non siamo più di fronte a una fisima di qualche intellettuale liberale, ma ad un problema serio, di politica e di vita. Infatti, il nuovo conformismo culturale, dietro i buoni sentimenti, non tollera chi la pensa diversamente e sa essere estremamente intollerante verso chi non sta ai suoi dettati".

Su questo nuovo "regime morale" si confronteranno domani, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 17.30. presso la Dante Alighieri a Roma, giornalisti, politici e intellettuali. L`appuntamento, suddiviso in due parti, prevede nella prima sessione interventi politici di diversi schieramenti.

Introdotti dal vicedirettore del tg1 Gennaro Sangiuliano, interverranno il sen. Emilio Carelli (Movimento 5 Stelle), il sen. Maurizio Gasparri (Forza Italia), l`on. Fabio Rampelli (Fratelli d`Italia), il sen. Armando Siri (Lega), il sen. Francesco Verducci (Partito Democratico).

Durante la seconda parte, si terrà la tavola rotonda con i giornalisti, comunicatori e intellettuali: Alessandro Giuli, Serena Bortone, Pierangelo Maurizio, Angelo Mellone, Giampaolo Rossi, Alessandro Sansoni, Edoardo Sylos Labini, Laura Tecce. Modera il presidente di Lettera22, Paolo Corsini.