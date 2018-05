Cambridge Analytica, la talpa Wylie: contattato da Fbi -2

New York, 16 mag. - Nel corso della sua testimonianza scritta Wylie ha detto: "Per essere chiari, il lavoro di Cambridge Analytica non è uguale a quello del marketing tradizionale. Cambridge Analytica era specializzata in disinformazione, nella difusione di rumor di materiali compromettenti e di propaganda".

Ieri il New York Times ha scritto che l'Fbi e il dipartimento di Giustizia americano hanno aperto una inchiesta su Cambridge Analytica per capire se l'uso dei dati di milioni di utenti Facebook sia illegale.