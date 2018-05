Brexit, governo Gb presenterà "libro bianco" su strategie -2

Roma, 16 mag. - Il documento, di un centinaio di pagine, verrà pubblicato alls vigilia del vertice dell'Ue in programma alla fine di giugno, data limite indicata da Bruxelles per un accordo sulle questioni fondamentale che ancora rimangono senza soluzione.

Il premier Theresa May ha più volte ribadito i suoi tre principali obiettivi: una politica commerciale indipendente, assicurare gli scambi con l'Ue nella maniera meno complicata possibile ed evitare una frontiera fra l'Irlanda del Nord e l'Eire; obbiettivi su cui tuttavia non esisterebbe un pieno accordo in seno al governo.