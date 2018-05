Senatori Fi: votato contro mandato a relatore sul Def

Roma, 16 mag. - "Il Gruppo di Forza Italia ha votato contro il mandato al relatore sul Def per una lineare e chiara presa di posizione, che riguarda sia la politica economica del governo a guida Pd, che ha presentato il Def, sia la confusa situazione che allo stato, soprattutto in materia economica, vede un quadro dove peraltro annunci di ogni genere aumentano una grande incertezza". Lo dichiarano in una nota i senatori di Forza Italia membri della Commissione speciale di Palazzo Madama, Gilberto Pichetto, Maurizio Gasparri, Giacomo Caliendo, Lucio Malan e Massimo Mallegni.

"Un mandato in bianco sul futuro immediato o una postuma approvazione delle politiche del governo uscente - proseguono - non avrebbero alcun senso. Forza Italia ha votato no, pronta a difendere in aula le proposte del centrodestra in materia di economia, fisco e bilancio, in coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori".