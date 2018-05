Camera, Fico incontra organizzatori di Race for the Cure

Roma, 16 mag. - Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha incontrato questo pomeriggio a Montecitorio il professor Riccardo Masetti, presidente di Susan G. Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale che organizza l`evento Race for the Cure.

"L'informazione e la prevenzione sono fondamentali. Credo per questo che iniziative come Race for the Cure, che prende il via domani al Circo Massimo, siano molto importanti. A tutti i volontari che fanno un lavoro davvero prezioso esprimo il mio sostegno più assoluto", ha dichiarato Fico al termine del colloquio.