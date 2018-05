Comdata, sindacati: sciopero 18 maggio contro chiusura due sedi

Roma, 16 mag. - Il 18 maggio sciopero nazionale unitario dei lavoratori di Comdata "contro la chiusura delle sedi di Padova e Pozzuoli, per il mantenimento di tutti i siti produttivi e la difesa del perimetro occupazionale messo concretamente in discussione dal management". La protesta è stata decisa dalle segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom.

"Non è possibile - affermano i sindacati - che una multinazionale quale Comdata, con circa 10mila dipendenti soltanto in Italia, non sia in grado di trovare soluzioni alternative alla chiusura di due sedi, creando un pericoloso precedente per altre sedi e altri lavoratori".