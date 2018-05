Cambridge Analytica, la talpa Wylie: contattato da Fbi

New York, 16 mag. - Christopher Wylie, la talpa che ha rivelato lo scandalo Cambridge Analytica, si prepara a testimoniare davanti alla commissione giustizia del Senato. La sua deposizione è attesa oggi e arriva dopo quella di Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook. Wylie, 28 anni, ha detto di essere stato contattato dall'Fbi, scrive l'agenzia DowJones. In passato ha anche sostenuto che Cambridge Analytica, società per cui ha lavorato, ha raccolto in modo illegale milioni di dati di utenti Facebook, notizia smentita dall'azienda.

Cambridge Analytica ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump e per altri repubblicani: nel corso delle elezioni presidenziali del 2016 ha raccolto i dati di 87 milioni di iscritti a Facebook, usandoli per fare pubblicità politiche mirate a favore di Trump. Ieri in un tweet Wylie ha detto di essere felice di poter testimoniare davanti al Congresso. "Dobbiamo fare di più per essere sicuri che Facebook e altri siano responsabili nei confronti degli utenti".