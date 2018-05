Coldiretti: 7,8 milioni italiani si curano con le erbe -2

Roma, 16 mag. - Il giudizio generale sulla legge di riforma sulle piante officinali e dei prodotti derivati in Italia è positivo in considerazione delle potenzialità del settore, ma è evidente - afferma la Coldiretti - che sarà necessario un successivo intervento per rendere obbligatoria l`etichettatura di origine dei prodotti officinali, in coerenza con la direzione presa nel settore agro-alimentare, al fine di dare la massima trasparenza, una direzione chiesta dalla maggioranza dei consumatori.

Ma il testo introduce già adesso importanti novità come la definizione di piante officinali e l`istituzione dei registri delle specie ammesse alla vendita con le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi, chiarisce inoltre che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono da considerare a tutti gli effetti attività agricole, disciplinando anche la raccolta spontanea, in modo da evitare l'impoverimento delle aree interessate, delle piante e dell`ambiente. La riforma - aggiunge la Coldiretti - stabilisce poi che deve essere adottato un Piano di settore per migliorare la produzione e la trasformazione delle piante officinali sviluppando una filiera integrata per le imprese agricole. Infine - conclude la Coldiretti - la legge prevede che le Regioni possano creare, nel rispetto della normativa dell`Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità per le piante officinali.