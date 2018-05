Sinistra italiana: governo riferisca su Acciaierie venete

Roma, 16 mag. - Il governo spieghi quali iniziative ha assunto per verificare se alle Acciaierie venete siano stati rispettati gli standard di sicurezza. Lo chiede Sinistra italiana in una interrogazione al presidente del consiglio e al ministro de Lavoro presentata da Nicola Fratoianni e Stefano Fassina.

Gli esponenti di Si chiedono "quali iniziative ha assunto il governo per accertare se nell'incidente di domenica scorsa alle Acciaierie Venete di Padova, che ha coinvolto quattro operai, vi sia stato il pieno rispetto di ogni procedura legata alla sicurezza?".

Inoltre, "vogliamo sapere se il governo non intenda mettere in atto tutte le iniziative possibili, anche attraverso interventi di carattere legislativo, al fine di estendere in tutti i luoghi di lavoro una maggiore cultura della prevenzione, permettere ed estendere i controlli e aumentare gli ispettori del lavoro che a parere degli interroganti appaiono oggi in numero assolutamente insufficiente a coprire l'intero territorio nazionale".

Secondo Fratoianni e Fassina "come hanno ricordato la Fiom ed altre organizzazioni sindacali in nessun caso si può parlare di fatalità: l'allungamento degli orari di lavoro contrattuali e di legge, il ricorso all'appalto e spesso al sub appalto, la compressione dei costi di produzione e anche di quelli su salute e sicurezza sono scelte che vengono quotidianamente compiute nel mondo del lavoro e che sono spesso alla base dei tragici infortuni che ormai quotidianamente colpiscono i lavoratori e le lavoratrici di questo Paese".