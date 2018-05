Migranti, Giro: blocchi "inverosimili", serve seria negoziazione -3

Roma, 16 mag. - Gentiloni ha scritto come uno dei meriti del governo sia l`aver contribuito alla stabilizzazione della Libia: ma è una vera stabilizzazione? Che rapporti ci sono oggi tra il governo di al Sarraj che sta a Tripoli e per esempio il generale Haftar che sta in Cirenaica?

"I rapporti non sono buoni, ma almeno entrambi hanno capito, soprattutto Haftar, che non possono pretender di illudersi di governare la Libia da soli. In questo momento com`è la situazione? E` a metà strada, tra un accordo definitivo e la situazione anarchica di prima - spiega il viceministro Giro - Al Sarraj, Haftar e tutti gli altri 150 soggetti circa - militari o armati che ci sono - si sono ormai resi conto che non possono approfittare dell`anarchia per immaginarsi loro unici leader; bisogna che si mettano un giorno o l`altro intorno a un tavolo e intanto noi cerchiamo di tenere bassa la tensione, in modo che i libici possano continuare a vivere nelle loro città e non si crei l`onda dei libici che scappano. Ci sono delle situazioni difficili, come a Derna, ogni tanto a Tripoli ci sono degli attentati, Haftar è stato male il che non è buona notizia perché se Haftar scompare improvvisamente, chi prenderà il suo posto? E` a pelle di leopardo, la Libia. Però tutto il lavoro sotterraneo fatto dall`Italia è quello di tenere tutti i soggetti che controllano pezzi del territorio calmi nel loro pezzo, in attesa che si crei il momento magico della ripresa del negoziato che già ci fu. Che noi auspichiamo.

In altre parole, tra l`anarchia e l`accordo, la ricostituzione dello Stato, non è che non c`è niente da fare: si possono fare pezzettini e soprattutto tenere bassa la tensione".