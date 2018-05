Migranti, Giro: blocchi "inverosimili", serve seria negoziazione -2

Roma, 16 mag. -

Alcuni sostengono che i migranti trattenuti sono concentrati in campi di raccolta che spesso sconfinano nella schiavitù, nel non rispetto dei diritti umani. E` ancora così, viceministro Giro?

"Anch`io ho fatto queste critiche, le ho fatte dall`interno del governo, tant`è che il presidente del Consiglio si è pure arrabbiato, lo scorso agosto. Però effettivamente è un problema, noi non possiamo mettere solamente un muro ma (dobbiamo) pensare anche al futuro di questa gente, in particolare di quelli rimasti in Libia. Laddove c`è lo schiavismo, che era endemico nell`area perché non c`era lo stato, nei secoli passati. Anche sotto Gheddafi non è che fosse molto meglio, ma adesso è fuori controllo. Quindi un conto è negoziare con il Niger, un conto con il Mali, con il Burkina Faso, con la Costa d`Avorio, il Senegal, la Nigeria, la Guinea, un conto è la Libia e questa gente che sta nei centri.

Da una parte abbiamo cercato di rispondere a questa esigenza di diritti umani, l`Italia non può non tenerne conto - qualunque governo non può non farlo - aiutando la gente che sta nei centri a non morirci. Quindi le ong ci sono andate: non tutte, perché non tutte sono d`accordo, ma io sono dell`idea che comunque quel poco che si può fare si faccia. Poi però bisogna superare i centri svuotandoli. Qui c`è stato l`accordo, preso ad Abidjan durante il vertice Unione Africana-Unione Europea, e in effetti oltre 25mila persone sono uscite dai centri per tornare nei Paesi d`origine. Quindi, noi stiamo svuotando i centri: naturalmente non si sa quanti sono quelli illegali, noi stiamo svuotando quelli conosciuti ma ci sono anche quelli illegali. Poi (ci sono) soprattutto fenomeni di schiavitù e di vendita degli schiavi - abbiamo visto le immagini della Cnn - a sud, dove la situazione è molto più frastagliata e anarchica e dove comandano le milizie a volte senza leader, che sono a metà strada tra il terrorismo, il banditismo e il `trafficantismo`, e quindi sono dei soggetti difficili da gestire". (Segue)