Migranti, Giro: blocchi "inverosimili", serve seria negoziazione

Roma, 16 mag. - "Annunciare blocchi" degli arrivi dei migranti "è inverosimile. E se con la Libia "il lavoro fatto sta dando i suoi frutti", la soluzione può solo venire da una "seria negoziazione con gli africani". Così il viceministro degli Esteri Mario Giro fotografa il quadro di quanto fatto e di quanto resta da fare sulla questione migranti. Giunto all'ultimo miglio del suo mandato svolto con i governi Renzi e Gentiloni- e concentrato sull'Africa proprio come origine e possibile soluzione del problema - in una intervista ad Askanews Giro ha illustrato una situazione libica certo migliorata, ma ancora molto complessa: "E' a pelle di leopardo, la Libia. Però tutto il lavoro sotterraneo fatto dall`Italia è quello di tenere tutti i soggetti che controllano pezzi del territorio calmi nel loro pezzo, in attesa che si crei il momento magico della ripresa del negoziato che già ci fu. Che noi auspichiamo".

Qual è la situazione reale sul calo degli sbarchi?

"Da una parte sicuramente il lavoro fatto in Libia ha dato i suoi frutti, prima di tutto per la Libia stessa, perché era diventato un Paese senza stato, lo è, e quindi è una porta aperta. D`altra parte stanno dando frutto gli accordi e anche il negoziato continuo che c`è con i Paesi d`origine di questi migranti e con i Paesi di transito diversi dalla Libia, come il Niger per esempio. E` tutta una costruzione che nasce molto più a Sud della Libia e non è solo una questione che riguarda la Libia. Noi riteniamo che la gestione delle migrazioni e dei flussi dipenda da una seria negoziazione insieme agli africani: non si può non farla. Quindi annunciare i blocchi è inverosimile e naturalmente dobbiamo seguire anche quello che succede in Africa. In questo momento in Africa ci sono delle situazioni più stabili di prima: dobbiamo tenere conto che il Nord del Mali ha avuto dei problemi e li ha ancora, il Niger ha i suoi problemi meno gravi, c`è l`attacco del terrorismo sulla fascia saheliana. Tutto questo provoca degli spostamenti di popolazione e di conseguenza la gente si raduna in città. Ed è dalle città che decide l`avventura migratoria".

"Poi c`è una cosa in più che bisogna capire, che fa parte di un discorso che non viene mai fatto: chi sono questi che migrano? C`è una specie di rivoluzione dell`io che è avvenuta anche in Africa: i giovani decidono da soli. C`è un cambiamento antropologico in atto e con questi giovani noi dobbiamo lavorare. Perché non è più la migrazione come 10 o 20 anni fa basata sulle esigenze di povertà e sviluppo, questa è basata su esigenze diverse, anche di andare all`avventura per cercare di strappare la mia parte delle opportunità che offre la globalizzazione". (Segue)