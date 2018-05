Boccia (Pd): spread sale per timore investitori non eurocrati

Roma, 16 mag. - "Non sono gli eurocrati a comprare il nostro debito a fine mese ma investitori internazionali, fondi pensione americani, tedeschi e di tanti altri Paesi. Chi investe sull'Italia cerca solo di capire il grado di credibilità di chi si appresta a governare. Sarebbe consigliabile più prudenza nelle dichiarazioni pubbliche, soprattutto dai leader dei partiti le cui parole possono determinare una maggiore o minore propensione a investire sul nostro Paese, a partire dal debito". Lo dice Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, lasciando Montecitorio e replicando al leader M5s Luigi Di Maio.

"Non vorrei - prosegue - che, presi dalla foga di chiudere l'accordo di governo Lega e M5S, minimizzino gli effetti delle loro valutazioni. Ieri sera la notizia folle della richiesta di cancellazione di parte del debito pubblico per 250 miliardi, poi per fortuna smentita e comunque ripudiata, oggi si dice che se i mercati vanno male è colpa degli eurocrati; non vorrei che tra una dichiarazione roboante e l'altra si finisca per spingere i principali fondi internazionali a disinvestire sull'Italia determinando il trasferimento dei costi sul maggior spread che si riverserà sul costo dei mutui delle famiglie e sulle imprese. In questa fase serve massima serietà e rigore. Con la finanza pubblica è opportuno esser seri e abbandonare i toni da campagna elettorale permanente".