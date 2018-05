Investindustrial acquista Htl Strefa da Eqt

Milano, 16 mag. - Una società d`investimento controllata dall'Investindustrial di Andrea C. Bonomi ha siglato un accordo finalizzato all`acquisizione dell`intero capitale di Htl Strefa da Eqt. Lo si è appreso da un comunicato. Htl, azienda leader nel settore medtech, sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici pungidito (lancette di sicurezza, lancette personali e aghi penna per le iniezioni di insulina). Il perfezionamento dell`operazione, soggetta all`approvazione delle autorità competenti, è atteso nel terzo trimestre 2018.

Successivamente all`acquisizione, Htl verrà aggregata con Pic , la divisione healthcare di Artsana, gruppo controllato da holdings di Investindustrial dal 2016 e partecipato dalla famiglia Catelli. La famiglia Catelli resterà azionista di minoranza della società che controllerà Pic e Htl. La holding del nuovo gruppo sarà presieduta da Claudio De Conto (attuale Ceo di Artsana), mentre Mikkel Danvold manterrà la carica di amministratore delegato per guidare la società nella prossima "ambiziosa" fase del piano di sviluppo. Fondata nel 1994, Htl è nota per l`invenzione della lancetta di sicurezza - dispositivo medico per il prelievo del sangue capillare - e oggi è leader assoluto a livello globale in tale segmento di mercato, nonché secondo player in quello delle lancette personali.

Dal 2014, la società è inoltre attiva nel mercato in forte espansione degli aghi penna e degli aghi penna di sicurezza (per gestire diabete e automedicazione) registrando tassi di crescita sostenuti. La combinazione tra Pic e Htl avrà una presenza commerciale in oltre 100 paesi e 1.800 dipendenti. Htl genera 80 milioni di euro di fatturato all'anno con attività in Polonia, sedi a Zurigo, Varsavia e Atlanta nonché una presenza commerciale diretta in Germania, Cina, Francia e Brasile. Il mercato mondiale dei dispositivi medici taglienti è previsto in crescita del 7% annuo per un giro d`affari pari a 7 miliardi di euro atteso entro il 2022.