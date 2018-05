Fox, accordo da 10 mln per chiudere 18 cause per discriminazione

New York, 16 mag. - La 21st Century Fox ha raggiunto un accordo, per un totale di circa 10 milioni di dollari, per chiudere le cause per discriminazione razziale e di genere intentate da 18 attuali ed ex dipendenti di Fox News. I presunti discriminati, secondo i termini dell'accordo, hanno accettato di ritirare le accuse, di lasciare il network e non cercare un impiego futuro nell'organizzazione.

Tra gli accusatori c'era Kelly Wright, unico conduttore di colore del network, che potrà, come tutti gli altri, raccontare la sua storia, secondo l'intesa raggiunta con 21st Century Fox. Negli ultimi due anni, Fox ha dovuto affrontare diversi scandali, come per esempio quello che ha obbligato alle dimissioni, nel 2016, il fondatore e amministratore delegato, Roger Ailes (morto l'anno seguente), accusato di molestie sessuali; le stesse accuse hanno obbligato il network a licenziare il più importante conduttore televisivo, Bill O'Reilly.