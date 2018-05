Skripal, Praga: Londra organizzò incontri fra spia e agenti alleati

Praga, 16 mag. - La Gran Bretagna avrebbe fatto incontrare degli agenti cechi con l'ex spia russa Sergey Skripal, vittima di un avvelenamento a marzo, che li avrebbe informati sui metodi di spionaggio russi. Lo ha dichiarato una fonte dell'intelligence ceca.

Il settimanale ceco Respekt ha riportato sul suo sito che Skripal, spia russa reclutata dai britannici nel 1995, visitò Praga nel 2012. "Si, qualcosa del genere è accaduto. I partecipanti all'incontoro (fra Skripal e agenti cechi) l'hanno trovato molto utile", ha affermato la fonte. Skripal possedeva "informazioni cruciali su come funziona il sistema russo, come lavorano all'estero", ha aggiunto. "Quando una agenzia di intelligence, che sia britannica o americana, recluta una persona come lui, la utilizza in questo modo. Lo hanno proposto ai loro alleati, non solo alla Repubblica ceca", ha aggiunto ancora l'interlocutore dell'Afp. Secondo Respekt, agenti dell'intelligence ceca hanno incontrato Skripal almeno una volta nel Regno Unito.

Il New York Times ha riportato questa settimana che nel 2016 Skripal ha incontrato anche agenti dei servizi estoni. Skripal e la figlia sono stati avvelenati con l'agente neurotossico Novitchok a Salisbury, il 4 marzo. Sono sopravvissuti all'attacco che Londra ha attribuito a Mosca.