Migranti, Giro: piano Ue per Africa "una battaglia tutta italiana" -2

Roma, 16 mag. -

"Poi però dobbiamo intenderci sull` "Aiutiamoli a casa loro". Chi sono questi loro?", propone di riflettere Giro. "Noi dobbiamo capire che ci sono delle situazioni in cui si può trattare con i governi, altre in cui è meglio trattare direttamente con il settore privato, altre in cui bisogna interfacciarsi direttamente con questa massa giovanile - che non è facile - che decide ormai da sola, essendo saltata con la rivoluzione dell`io tutta la tradizione della famiglia, della tribù, del clan. Così come salta in Occidente e in Europa e abbiamo questi fenomeni di idiosincrasia individualistica, così sta avvenendo anche in Africa: ci sono gli anziani abbandonati ormai in Africa nelle grandi città, i giovani fanno da soli e non obbediscono a nessuno. Il messaggio che deve venire dall`Europa non è solo il muro: perché ogni muro si scavalca, anche se magari non tutti riescono subito. Dobbiamo saperlo perché poi c`è uno squilibrio demografico molto forte: tanti giovani in Africa e pochissimi in Europa. Questo crea a volte delle situazioni in cui gli stati nazionali - come l`Italia, la Francia, la Spagna, la Germania - non riescono da soli a gestire. Quindi dobbiamo studiare approfonditamente il fenomeno".

"L`Africa sta cambiando, dobbiamo cambiare anche noi - ha sottolineato Mario Giro - E sapere che cosa offrire per aiutare loro, quelli veri, quelli ai quali veramente bisogna dare la possibilità. Personalmente credo che i giovani debbano avere anche aperta davanti a loro la possibilità, gli africani, la possibilità di investire a casa loro e diventare imprenditori di se stessi. Fino adesso il grande fornitore di lavoro in Africa è stato lo stato; ma lo stato africano non ce la fa più. Ci vuole un settore privato serio, quindi imprese che vadano a investire, creino lavoro e si crei lavoro a cascata. E non soltanto imprese che vanno a prendere le materie prime, sia minerali sia agricole, e portarle via. Questo non basta: già era sbagliato in sé e non funziona comunque più".