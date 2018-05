Migranti, Giro: piano Ue per Africa "una battaglia tutta italiana"

Roma, 16 mag. - L'attivazione del piano europeo per creare lavoro tramite imprese e investimenti nei Paesi africani di origine delle migrazioni "è stata una battaglia tutta italiana", che il viceministro degli Esteri Mario Giro rivendica come frutto concreto dell'azione del governo Renzi e del successivo governo Gentiloni.

"A luglio scorso è partito il piano e le imprese stanno cominciando a partecipare, la Cassa Depositi e Prestiti per conto del governo italiano ha presentato tre programmi. Noi abbiamo creato questo strumento per aggiungerlo a quello dell`aiuto pubblico allo sviluppo, quello di cui mi sono occupato: cioè che anche i privati investano in Africa, aiutati - ha spiegato Giro in una intervista ad Akanews - Noi lì li garantiamo perché sono territori difficili e c`è bisogno di più garanzie sugli investimenti. Questo è lo strumento, non sono soldi dati in giro ma (sono) dati alle nostre imprese perché facciano. Speriamo che questo porti a un aumento degli investimenti".

"L`Italia ha fatto dal canto suo molto perché è diventato il terzo investitore lo scorso anno in Africa - anche in questo penso, ha detto il viceminsitro - dopo gli Emirati Arabi Uniti e la Cina. Quindi l`Italia ha fortemente investito. Noi crediamo che ci voglia anche l`investimento privato".(Segue)