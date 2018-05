Comitato conciliazione resterà nel contratto di governo Lega-M5s

Roma, 16 mag. - Il Comitato di riconciliazione resterà, riveduto e corretto, anche nella stesura finale del contratto di governo tra M5s e Lega. E' quanto si apprende da fonti vicine al tavolo che sta lavorando alla messa a punto del documento che, viene spiegato, potrebbe essere anche inviato ad un notaio per essere controfirmato dai due leader politici, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

L'articolo relativo al comitato di conciliazione pensato per dirimere gli eventuali dissensi in Consiglio dei ministri è già stato rivisto per evitare, si assicura, che vi sia il rischio di contrasto con norme di legge e costituzionali che regolano il funzionamento dell'organo di governo.

Intanto una bozza del contratto di governo è stata già consegnata al Quirinale lunedì scorso nel corso delle ultime consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con M5s e Lega.