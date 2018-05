Brunetta: Lega-M5s hanno creato panico, ora chiariscano su euro

Roma, 16 mag. - Lega e M5s chiariscano in maniera ufficiale che non attueranno programmi per fare uscire l'Italia dall'euro. Lo chiede il deputato di Fi Renato Brunetta. "Nella giornata di oggi il differenziale di rendimento tra i nostri BTP e i bund tedeschi è salito pericolosamente sopra la soglia dei 140 punti base, arrivando a toccare il valore di 143,7, con una crescita del +9,86%. Pesantissime sono state anche le perdite sul mercato azionario, con la Borsa di Milano che è arrivata a perdere il -1,5%, peggior borsa d'Europa, e con l'indice delle banche che ha perso quasi il -2,5%".

"La corsa alle vendite sull'Italia - sottolinea Brunetta - è stata innescata dalla pubblicazione, avvenuta ieri sera dall'Huffington Post, di una bozza del contratto di governo sottoscritto dalla Lega e dal Movimento Cinque Stelle, contenente proposte marcatamente anti-europeiste, quali la messa in discussione della permanenza italiana nell'euro e una exit strategy concordata con gli altri Stati membri dalla moneta unica, nonché la richiesta alla Banca Centrale Europea di annullare titoli di stato italiani per un ammontare complessivo pari a 250 miliardi di euro, al fine di ridurre lo stock di debito pubblico".

Il deputato di Fi rileva che "a nulla sono valse le giustificazioni di Matteo Salvini e Luigi di Maio, i quali sono subito corsi a dichiarare che quella pubblicata sulla stampa è solo una bozza ormai superata. Purtroppo è sufficiente che sia emersa quella, con un contenuto che ovviamente ha creato panico tra le istituzioni europee e gli investitori".

Conclude Brunetta: "Forza Italia tiene a sottolineare che vigilerà attentamente su quanto sta accadendo in queste ore nei mercati finanziari con il solo ed unico obiettivo di tutelare il più possibile il risparmio degli italiani. Invita, inoltre, i leader della Lega e del Movimento Cinque Stelle a dichiarare ufficialmente la loro non volontà di proseguire nel proporre un programma che preveda l'uscita dall'Euro e contrario alle regole dell'Unione Europea che, tra le altre cose, non è mai stato concordato con le altre componenti della coalizione di centrodestra".