Ue, Rossi: Grillo ignora come funziona, amenità da capocomico

Roma, 16 mag. - "Con lo spread a 142 punti e il tasso di rendimento decennale sui titoli di stato italiani che supera il 2% causati dall'intreccio tra le anticipazioni sulla prossima fine del QE e le comiche affermazioni contenute nella bozza di contratto di governo M5S-Lega pubblicata dagli organi di stampa dove si prospetta, anche con un errore tecnico, la richiesta alla Bce di cancellare un debito di 250 miliardi, Grillo aggiunge altre amenità degne di un capocomico dimostrando di non conoscere neanche minimamente il funzionamento dell'Europa". Lo afferma il presidente della Regione Toscana ed esponente di Leu Enrico Rossi.

"Propone di organizzare, come il suo amico di estrema destra Farage, che ha portato l'Inghilterra a un disastro, il referendum consultivo sull'euro - sottolinea -. Definisce una buona idea l'euro a due velocità, di cui una riservata a noi dell'Europa meridionale e quindi all'Italia. Non vede nulla da rimproverare a Cambridge Analytica per avere ottenuto da Facebook e utilizzato dati personali. Spezza una lancia a favore di Putin e infine accusa l'Europa di essere disfunzionale e soggetta alle lobby. E` facile immaginare come questa linea politica brucerebbe subito i risparmi degli italiani e ci collocherebbe rapidamente fuori dall'Europa.

"Noi siamo convinti che l'Europa deve cambiare a favore dei lavoratori, dei giovani, dei precari, delle piccole imprese, contro l'Europa delle multinazionali, della finanza e del dominio dei mercati. Ma, anche per la mia frequentazione del Comitato delle Regioni, posso assicurare che dalle forze sovraniste e populiste mai è venuto un sostegno a proposte favorevoli ai ceti deboli", conclude Rossi.