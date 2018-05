Def, Polverini: Fi ha votato contro, non ne condivide contenuti

Roma, 16 mag. - "Forza Italia ha votato contro il mandato al relatore sul Def perché non ne condivide i contenuti. Il documento di programmazione economica è il frutto delle politiche del Governo Gentiloni contro il quale, nella scorsa legislatura, il Gruppo di Forza Italia ha messo in campo una dura e mai equivoca opposizione. Del resto se il Presidente Berlusconi, con il suo senso di responsabilità, ha consentito alla Lega di intraprendere un percorso per dare un Governo al Paese, ha anche con convinzione posto Forza Italia all`opposizione". Lo afferma in una nota Renata Polverini, capogruppo di Forza Italia in Commissione speciale a Montecitorio.