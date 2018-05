Rossi (Leu): Grillo non sa che lobby nella Ue sono regolamentate

Firenze, 16 mag. - "Con la richiesta alla BCE di cancellare un debito di 250 miliardi, Grillo aggiunge altre amenità degne di un capocomico dimostrando di non conoscere neanche minimamente il funzionamento dell'Europa". Lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana, Enrico Rossi (Leu).

"Quanto invece al fatto che l'Europa sia condizionata dalle lobby - aggiunge Rossi - è evidente la totale ignoranza del comico turista estivo di Bibbona, il quale, non avendo mai frequentato, al pari di Salvini, gli uffici della UE, della Commissione e del Parlamento Europeo a Bruxelles, non sa che in Europa le lobby sono regolamentate con un registro sulla trasparenza dove ci sono ben 11mila iscritti e con un codice di condotta che regola i loro rapporti con la politica. Un sistema da cui l'Italia avrebbe tutto da imparare. Noi siamo convinti che l'Europa deve cambiare a favore dei lavoratori, dei giovani, dei precari, delle piccole imprese, contro l'Europa delle multinazionali, della finanza e del dominio dei mercati. Ma -conclude Rossi - anche per la mia frequentazione del Comitato delle Regioni, posso assicurare che dalle forze sovraniste e populiste mai è venuto un sostegno a proposte favorevoli ai ceti deboli".