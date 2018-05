Nuovi cantieri Usa ad aprile -3,7%, permessi -1,8%, sotto stime

New York, 16 mag. - I nuovi cantieri edili avviati negli Stati Uniti sono diminuiti ad aprile più di quanto previsto dagli analisti. Anche i permessi per le costruzioni hanno registrato un ribasso maggiore rispetto alle attese.

Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, l'indice che misura l'avvio di nuovi cantieri è diminuito ad aprile del 3,7% a 1,287 milioni di unità, mentre gli esperti attendevano un ribasso dell'1,4 per cento. I permessi per le costruzioni, che anticipano l'attività futura del settore edilizio, sono diminuiti dell'1,8% a 1,352 milioni, mentre gli esperti attendevano un ribasso dello 0,3 per cento.

Il dato dei nuovi cantieri edili avviati a marzo è stato rivisto al rialzo da 1,319 a 1,336 milioni, i permessi da 1,354 a 1,377 milioni.