Roma, 16 mag. - Per quel che riguarda il 'contratto' tra Lega e M5S per un possibile governo "credo che siamo arrivati oltre i trenta punti, ora però non vorrei sbagliare, comunque è un indice molto corposo, c'è da lavorare per cinque anni". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio per la pausa pranzo.