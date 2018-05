Assicurazioni, Consob mantiene potere regolamentare su IBIPs

Roma, 16 mag. - Via libera del Consiglio dei ministri allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue sulla distribuzione assicurativa. La spunta la Consob che conquista le complessive competenze su una fetta importante del mercato assicurativo.

Infatti, l`Autorità di vigilanza del nuovo presidente Mario Nava dovrà vigilare su tutti i prodotti IBIPs (ramo I, III e V) distribuiti da parte di banche e intermediari finanziari. L`Ivass sarà, invece, competente con riferimento alle regole di comportamento in caso di vendita di prodotti IBIPs da parte di imprese di assicurazione, agenti e broker, nonché per la vigilanza di tutte le disposizioni in materia di product governance.

La novità introdotta con questo decreto è che sarà la Consob a vigilare, quando distribuiti dai canali affidati al suo controllo (la quasi totalità), su quei prodotti di investimento assicurativo e soprattutto sulle polizze vita che nel corso degli ultimi anni hanno fatto registrare un`impennata nelle scelte degli investitori con circa 74 miliardi di euro nel solo 2016 di premi del portafoglio diretto italiano. (Segue)