Bernini: se contratto somiglia a bozza da Fi opposizione dura

Roma, 16 mag. - "Se il 'contratto' di governo che Salvini e Di Maio annunciano essere in dirittura d'arrivo somigliasse alla bozza pubblicata ieri sera dall'Huffington Post, Forza Italia lo contrasterebbe nelle aule parlamentari con risolutezza. I contenuti e le proposte infatti sono lontani anni luce dalle nostre idee e dal programma presentato agli elettori dal centrodestra". Lo dichiara Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Il taglio decisamente giustizialista, la surreale richiesta alla Bce di cancellare 250 miliardi di debito all'Italia, i provvedimenti in tema di prescrizione, l'inasprimento delle pene per vari reati per i quali sono già previste sanzioni e il reddito di cittadinanza - aggiunge - impongono un giudizio nettamente negativo. Vedremo cosa alla fine partorirà questo tavolo, ma le prime indiscrezioni appaiono decisamente allarmanti".