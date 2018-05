Comunali, Taverna (M5s) lancia #AlziamolaTesta tour: fase cruciale

Roma, 16 mag. - Si chiama #AlziamoLaTesta ed è il tour del Movimento cinque stelle in vista delle elezioni comunali del 10 giugno che la vice presidente del Senato Paola Taverna rilancia con un post sul Blog delle Stelle. "Abbiamo deciso di chiamarlo così - spiega Taverna - perchè questo è un momento cruciale e dobbiamo tirare fuori tutto il nostro orgoglio e la nostra forza. Tenendo, appunto, la testa alta!".

"Saremo in tutte le piazze d'Italia dove si voterà", aggiunge spiegando che "c'è bisogno dell'aiuto di ognuno di voi per migliorare le nostre città, per renderle più vivibili e a misura di cittadino! Noi ci saremo, e ci troveremo come sempre in piazza, spalla a spalla, per continuare insieme un percorso lungo, ma pieno di luce e di speranza! Un abbraccio a tutti e forza: quelli come noi, non mollano mai!".

"E' un voto importantissimo, perché è proprio dai Comuni che inizia il vero cambiamento - dice Taverna -. E' dal suo Comune di appartenenza che il cittadino inizia a familiarizzare con i problemi reali del Paese. Così ho fatto anch'io quando ho iniziato il mio percorso da cittadino portavoce". Nel primo weekend del nuovo tour M5S, il prossimo, sabato 19 appuntamento a Imola (Bologna) e Ancona, domenica a Teramo e Silvi, nella stessa provincia. Nei successivi weekend il tour Alziamo La Testa toccherà tra le altre Massa, Terni, Pomezia (Roma), Ragusa, Siracusa, Messina.