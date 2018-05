Governo, Di Maio: nomi che girano come premier sono bruciati

Roma, 16 mag. - "Per quanto riguarda il nome" del presidente del Consiglio del possibile governo Lega-M5S "non si chiude finché non si è chiuso veramente". Luigi Di Maio, capo politico M5S, lo dice lasciando il palazzo dei Gruppi alla Camera. "Per questo voglio dirvi anche che qualsiasi indiscrezione stia circolando, qualsiasi staffetta, io o Salvini premier, sono tutte questioni che secondo me appartengono ai retroscena e che in questo momento non corrispondono alla realtà", aggiunge Di Maio. "Qualsiasi nome stia girando secondo me è bruciato", sottolinea.