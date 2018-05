Unicef: a Gaza oltre 1.000 bambini feriti da 30/3 a causa violenze -3

Roma, 16 mag. - Nella Striscia di Gaza, la metà di tutti i bambini dipende dall`assistenza umanitaria e 1 bambino su 4 ha bisogno di supporto psicosociale. Le loro famiglie hanno 4/5 ore di elettricità al giorno e 9 su 10 non hanno un regolare accesso diretto all`acqua pulita.

Nell'ultimo decennio i bambini della Striscia di Gaza hanno attraversato tre forti fasi di conflitto. In tutto lo Stato della Palestina, 8.000 bambini e 400 insegnanti hanno bisogno di qualcuno che li protegga per raggiungere la scuola mentre attraversano i punti di controllo; i bambini nello Stato della Palestina sono vittime di molte forme di violenza. Oltre il 90% di loro dichiara di aver subito violenza a casa, a scuola o per strada; la disoccupazione giovanile è estremamente elevata: oltre il 40% a livello nazionale e oltre il 60% a Gaza; nonostante l'elevato tasso di iscrizione all'istruzione primaria (94%), 1 ragazzo su 4 di età superiore ai 15 anni non va a scuola.