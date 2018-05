Roma, 16 mag. - L`intensificarsi delle violenze ha aggravato la situazione dei bambini, le cui vite già da diversi anni sono estremamente difficili.

I bambini dovrebbero essere protetti - non essere presi di mira, utilizzati nelle violenze o messi in situazioni di pericolo. Con l'aumento delle tensioni nello Stato di Palestina, l'UNICEF chiede a tutte le parti di mettere in atto misure specifiche per tenere i bambini lontani dai pericoli ed evitare vittime tra i bambini. (Segue)