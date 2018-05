Di Maio: io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni contratto

Roma, 16 mag. - "Io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni, non è un contratto già esaustivo ma abbiamo messo su gran parte del lavoro". Lo ha detto Luigi Di Maio lasciando Montecitorio per recarsi in una trattoria a pochi passi dalla Camera per la pausa pranzo.

"Voglio ringraziare i parlamentari che hanno lavorato al tavolo, in tempi record hanno portato a casa un sacco di risultati per noi incredibili: l'acqua pubblica, il reddito di cittadinanza, il taglio ai costi della politica, la riduzione del numero dei parlamentari nel contratto. È un grande tema da affrontare insieme", ha aggiunto il leader M5s.

"Ci sono le riforme per le imprese, interventi importantissimi che riguardano il gioco di azzardo e le patologie relative. Sono orgoglioso dei risultati", ha concluso Di Maio.