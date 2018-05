Domani a Milano i funerali di Salvatore Ligresti

Roma, 16 mag. - Si celebreranno domani pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant'Angelo in zona Moscova a Milano i funerali dell'immobiliarista Salvatore Ligresti, morto nella serata di ieri all'età di 86 anni presso l'ospedale San Raffaele.

Nella giornata di oggi invece è stata allestita la camera ardente presso l'abitazione dell'ingegnere di Paternò in via Ippodroomo, nel capoluogo lombardo. Ligresti era ricoverato da otto giorni presso l'ospedale San Raffaele per un aggravarsi delle sue condizioni psicofisiche.