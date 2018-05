Governo, Faraone: chi crede in Italia ed Europa offra altre vie

Roma, 16 mag. - "In 78 mesi abbiamo rimesso in piedi l'Italia. In 78 giorni Salvini e Di Maio la vogliono riportare nel 2011. Ricordate #fatepresto? Quella pagina può ripetersi per colpa di chi ci vuole isolare e indebitare. Chi crede nel futuro dell'Italia e nell'Europa deve offrire altre vie". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, senatore del Pd, che pubblica anche la prima pagina del Sole24ore del 9 novembre 2011 con il titolo "Fate presto" e con i numeri del rischio per Italia e mercati: Spread 575 e BTp decennale 7,25%.