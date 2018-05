L'euro cala sotto 1,18 dollari a nuovi minimi da 5 mesi

Roma, 16 mag. - L'onda lunga della volatilità sull'Italia sembra lambire l'euro, che cala sotto 1,18 dollari per la prima volta da dicembre. A determinare i movimenti, di fondo, sono gli apprezzamenti del dollaro, che ha segnato accelerazioni dopo he ieri i rendimenti sui titoli di Stato Usa hanno superato il 3 per cento. Questa dinamica potrebbe esser stata accentuata dall'allarmismo innescato dalle ipotesi, poi smentite, di richieste di cancellazione della quota di debito pubblico italiana detenuta dalla Bce. Nel pomeriggio l'euro si attesta a 1,1784 dollari, nuovo minimo dal 19 dicembre 2017.