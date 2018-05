Ue: gli arrivi di migranti dalla Turchia in netto aumento -2

Bruxelles, 16 mag. -

Il commissario greco ha chiesto agli Stati membri dell'Ue due cose: inviare guardie di frontiera e attrezzature al corpo europeo e rispettare il loro impegno a raggiungere un accordo sulla riforma Ue in materia di asilo entro giugno. Gli arrivi sono in aumento anche sulla rotta del Mediterraneo occidentale, con 6.623 arrivi in Spagna dall'inizio dell'anno, il 22% in più rispetto all'inizio del 2017. Solo la rotta attraverso il Mediterraneo centrale ha registrato una diminuzione degli arrivi, inferiore del 77% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Il commissario dice di contare sulla possibilità che si arrivi entro giugno a una riforma del sistema d'asilo comune di Dublino, che oggi penalizza in particolar modo Italia, Grecia e gli altri Paesi in prima linea sulle rotte migratorie. Pur ammettendo che ci sono "alcuni, pochi Paesi" che devono ancora essere convinti a partecipare "alla nostra politica migratoria comune e complessiva, che è la sola risposta pragmatica che abbiamo alla sfida migratoria che dovremo affrontare per molti anni ancora". (fonte afp)