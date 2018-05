Ue: gli arrivi di migranti dalla Turchia in netto aumento

Bruxelles, 16 mag. - Gli arrivi di migranti dalla Turchia sono bruscamente aumentati nel primo trimestre di quest'anno, anche se rimangono al di sotto del periodo di massima crisi. Lo dicono i dati della Commissione Europea che avvertono che la situazione resta "delicata".

Nei primi tre mesi del 2018, gli arrivi dalla Turchia sono aumentati sia sulle isole greche (9.349) sia sulla frontiera terrestre (6.108). Nel secondo caso, il dato è nove volte più alto dello stesso periodo del 2017. "Abbiamo constatato una ripresa degli arrivi ma la situazione è sotto controllo e i numeri sono abbastanza gestibili", ha assicurato il commissario europeo per le migrazioni Dimitris Avramopoulos, in una conferenza stampa a Bruxelles.

Avramopoulos ha aggiunto che comunque l'accordo UE-Turchia, che ha drasticamente ridotto gli arrivi di migranti in Grecia dalla Turchia, sta continuando a funzionare. Inoltre, la Commissione osserva che "se la situazione si è stabilizzata sulla rotta dei Balcani occidentali, nell'ultimo mese è stato registrato un aumento dei passaggi in Albania, Montenegro e Bosnia-Erzegovina." "La situazione rimane fragile e il nostro lavoro non è finito", ha affermato Avromopoulos. (Segue)