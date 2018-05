Mirabelli (Pd): ingenuo stupirsi per contratto M5s-Lega

Roma, 16 mag. - "Mi pare che lo stupore che tanti stanno esprimendo per i contenuti del contratto di governo tra Lega e 5 stelle sia perlomeno ingenuo. Hanno scritto esattamente ciò che avevano, ognuno per proprio conto, scritto nei loro programmi e per cui i cittadini li hanno votati. Certo, la somma dei due programmi li rende ancora meno credibili e sostenibili per i costi inimmaginabili. Ma i contenuti antieuropei, la propaganda contro gli immigrati e gli effetti devastanti su bilancio e debito pubblico sono quelli che avevamo previsto e denunciato". Lo scrive su Fb il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.