Gerusalemme capitale, Anp richiama i suoi emissari da 4 Paesi Ue

Roma, 16 mag. - L'Autorità Palestinese (Anp) ha richiamato i suoi emissari da Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Austria dopo che gli ambasciatori di questi 4 Paesi dell'Unione Europea hanno partecipato a un ricevimento israeliano nell'ambito della celebrazione per l'inaugurazione dell'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. Lo ha detto in una dichiarazione il ministero degli esteri dello stesso An.

Nella nota si legge che gli ambasciatori delle nazioni dell'UE hanno partecipato al ricevimento il giorno prima che gli Stati Uniti abbiano aperto l'ambasciata a Gerusalemme lunedì scorso.

Il trasferimento della sede diplomatica e il riconoscimento da parte di Washington di Gerusalemme come capitale di Israele ha scatenato grande ira dei palestinesi, i quali vogliono che il settore orientale della città sia la capitale del loro futuro stato.