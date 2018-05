Quirinale, Mattarella riceve direttore Centro Medicina di Modena

Roma, 16 mag. - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa 'Stefano Ferrari' dell'Università di Modena e Reggio Emilia, professor Michele De Luca, e la coordinatrice della terapia cellulare del Centro, Graziella Pellegrini, vincitori dell'edizione 2018 del Premio per l'Innovazione, conferito dall'International Society for Stem Cell Research (ISSCR), per il pensiero originale e la ricerca pioneristica riguardanti le cellule staminali e la medicina rigenerativa.

Era presente all'incontro la senatrice a vita, Professoressa Elena Cattaneo.