Bruni(Bocconi): cancellazione Bce debito Italia "vietata da tutto"

Roma, 16 mag. - L'idea di chiedere alla Bce la cancellazione di una quota di debito pubblico dell'Italia è semplicemente "vietata da tutto, vietata dai Trattati europei, vietata dallo statuto della Bce". E a muoversi con queste ipotesi, accolte in maniera allarmistica dai mercati, avverte Franco Bruni, ordinario di politica monetaria all'Università Bocconi, è che l'Italia si ritrovi a dover chiedere assistenza al fondo anticrisi europeo, l'Esm, passo che comporterebbe l'arrivo della Troika e un programma che con ogni probabilità imporrebbe una versione molto più "severa" della riforma Fornero sulle pensioni. Non certo la sua abolizione.

"Certo - dice ad Askanews - un Paese può sempre rinnegare il suo debito, ma poi chiude bottega perché non ci sono più soldi che entrano o escono. Andando avanti così rischiamo di dover chiedere aiuti all'Esm, che dopo aver esaminato la nostra posizione può concedere dei fondi ma in cambio di prescrizioni come quelle chieste alle Grecia".

"La Troika arriverebbe a Roma e passerebbe l'elenco delle cose da fare direttamente al Parlamento. E credo - conclude l'economista - che ci ritroveremmo una versione della Fornero un po' più severa".