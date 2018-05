Bazoli: su cultura molti timori, continui politica Franceschini

Milano, 16 mag. - "Parlare di cultura non è un argomento empireo perché oggi su questo ci sono molti timori". Lo ha detto il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, a proposito delle trattative sulla formazione del nuovo governo. "Mi limito a una risposta che più generica di così non potrebbe essere: ho parlato dell'imprenditoria che è interessata al mondo dell'arte. Mi auguro che continui anche con il nuovo governo, se questo nascerà, quell'attenzione a quei valori alla conservazione del patrimonio artistico italiano che ha mostrato il governo uscente, in particolare il ministro Franceschini che mi pare abbia realizzato alcune iniziative molto importanti" ha aggiunto il banchiere e docente universitario a margine dell'anteprima della mostra "Arte come rivelazione" dalla collezione Luigi e Peppino Agrati.

"In termini più astratti invece, siccome ho parlato di un'identità italiana che in qualche modo è anche legata proprio alla valorizzazione della cultura, mi auguro che anche la politica sappia valorizzare la cultura considerando i valori che, nonostante tutto quello che si può dire della storia recente italiana, la cultura politica italiana nel Dopoguerra e nelle sue stagioni migliori ha saputo esprimere", ha continuato Bazoli.

"Io non mi stanco forse perché mi è capitato anche come professore universitario di fare dei corsi sulla Costituzione italiana. Cercando la collaborazione degli studenti chiedevo a ciascuno di riferire sugli atti parlamentari dell'assemblea costituente e vi assicuro che è stata un'esperienza meravigliosa perché all'assemblea costituente ci sono stati apporti di grande pensiero da parte di tutti gli orientamenti e di tutte le culture politiche".